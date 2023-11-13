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В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на пути

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов нарушено на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение на фиолетовой ветке метро вводится в график.

Москва
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