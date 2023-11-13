В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за человека на пути
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов нарушено на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позднее в дептрансе сообщили, что движение на фиолетовой ветке метро вводится в график.