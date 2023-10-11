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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Движение на салатовой ветке метро Москвы восстановлено после ЧП с поездами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Движение на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро полностью восстановлено после столкновения поездов на станции "Печатники", сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановлено и введено в график", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, "вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку".

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что старый состав врезался в уже стоящий на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро поезд. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Собянин сообщал, что в результате столкновения пострадали пять человек, все они госпитализированы.

Руководитель московского метрополитена Виктор Козловский назвал причиной столкновения двух поездов на станции неверное решение машиниста.

В настоящее время на компенсационном маршруте вдоль участка работает более 100 автобусов с остановками у станций метро по пути: "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" и "Люблино". На маршруте соблюдаются минимальные интервалы - до трех минут.

Столкновение поездов в метро Москвы

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Сергей Собянин Москва Московский метрополитен
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