Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемическая ситуация в столице соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, в департаменте здравоохранения Москвы опровергли появившуюся информацию о резком росте числа случаев заболевания ОРВИ, пневмонией и коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

"Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда. Ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения Москвы.

Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе вызвано спецификой работы больницы, отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1, у всех госпитализированных, по данным изданий, подозрение на пневмонию и COVID-19.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом, число заболевших за месяц выросло в два раза.