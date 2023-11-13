Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Эпидемическая ситуация в столице соответствует обычному периоду сезонных заболеваний, в департаменте здравоохранения Москвы опровергли появившуюся информацию о резком росте числа случаев заболевания ОРВИ, пневмонией и коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

"Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в городе достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями и необходимый неснижаемый запас коечного фонда. Ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения Москвы.

Скопление машин скорой помощи на территории Клинической инфекционной больницы № 1 на Волоколамском шоссе вызвано спецификой работы больницы, отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 20 машин скорой помощи стоят в пробке у инфекционной больницы №1, у всех госпитализированных, по данным изданий, подозрение на пневмонию и COVID-19.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом, число заболевших за месяц выросло в два раза.

коронавирус Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Метрополитен объяснил утренним часом пик большую очередь на станции "Некрасовка"

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

Температура выше нормы ожидается в Москве на этой неделе

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках про ВС РФ

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Синоптики пообещали москвичам "экстремально теплую" погоду в воскресенье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });