Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - За неделю с 6 по 12 ноября показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 100 тысяч населения вырос по сравнению с предыдущей неделей на 22,8% и составил 29,63, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране.

По данным оперштаба, за неделю умерли 76 человек, заразившихся коронавирусом. В период с 30 октября по 5 ноября сообщалось об увеличении заболеваемости на 31,7%, было зарегистрировано 63 умерших.

За прошедшую неделю были госпитализированы 5 473 человека с COVID-19, что на 8,5% больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций произошел в 43 регионах, в том числе в 24 регионах он был выше, чем в среднем по России.

В Москве с 6 по 12 ноября выявили 8 173 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 237 больше, чем неделей ранее, сообщает сайт "Объясняем.РФ" в разделе "Стопкоронавирус".

За неделю в столице были госпитализированы 746 человек, умерли 13 заболевших.

С 30 октября по 5 ноября в столице было выявлено 6 936 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2023 годаПандемия коронавируса
Москва COVID-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Google оштрафовали на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

Россия предложит Индии совместно создать легкий танк

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Самолет МЧС РФ с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });