Самое дешевое предложение по аренде жилья в Москве подорожало на 20%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость аренды квартиры в границах старой Москвы составляет 30 тысяч рублей, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

Самым бюджетным предложением ноября стала студия в Молжаниновском районе в составе Северного административного округа за 30 тысяч рублей. Для сравнения, в октябре цена ежемесячной аренды самой дешевой квартиры Москвы составила 25 тысяч рублей. Таким образом, лидер "бюджетного" рейтинга прибавил за месяц 20%.

Квартира в Молжаниновском районе входит в административные границы Москвы, но находится далеко за МКАД - в 15 минутах ходьбы от ст. D3 "Молжаниновская" или 20 минутах езды (если нет пробок) до метро "Ховрино".

Студия с зонированной кухней и спальным местом укомплектована новой мебелью и бытовой техникой. Ее готовы сдавать семейной паре или одной девушке, запрещено размещение жильцов с детьми или домашними животными.

На второй строчке "однушка" за 32 тысячи рублей на втором этаже 5-этажного панельного дома на Волгоградском проспекте, в 7 минутах ходьбы от ст. метро "Кузьминки" (район Кузьминки, ЮВАО). В качестве квартирантов рассматривается только семейная пара в официальном браке.

Третье место в списке у 1-комнатной квартиры с арендной ставкой 35 тысяч рублей. Лот расположен на 1-м этаже 9-этажного панельного дома на Новочеркасском бульваре, в 10 минутах ходьбы от ст. метро "Марьино" (р-н Марьино, ЮВАО).

Топ-3 октября открывал лот за 25 тысяч рублей в месяц общей площадью 40 кв.м в районе Вешняки. На втором месте был объект со ставкой найма 26 тысяч рублей в Гольянове. Третье место принадлежало однушке стоимостью 27 тысяч рублей в месяц на Онежской улице в Головинском районе.