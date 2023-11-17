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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Московский театр мюзикла построит новое здание в столичном саду "Эрмитаж"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Московский театр мюзикла получит новое здание в центре столицы в саду "Эрмитаж", сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в пятницу.

"Московское правительство выделило нам в аренду участок в саду "Эрмитаж". Это произошло совсем недавно, мы начали сейчас уже технические проектные работы, будем проводить археологию", - сказал Швыдкой в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он уточнил, что участок передан в аренду на пять лет."Мы должны за пять лет построить театр, но я думаю, что мы его построим в 2027 году", - сообщил Швыдкой.

Он добавил, что театр будет рассчитан на 1 тыс. зрителей.

Московский театр мюзикла был учрежден в 2011 году, в 2012 году открылся во Дворце культуры им. Горбунова. В 2017 году театр переехал в здание кинотеатра "Россия" на Пушкинскую площадь.

Михаил Швыдкой Москва сад Эрмитаж
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