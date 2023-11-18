Москвичам пообещали "полупушкинскую" зимнюю погоду до конца выходных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Зимняя погода ожидает москвичей до конца выходных, температура днем будет около минус 5 градусов, что больше соответствует значениями января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погоду в субботу и воскресенье в Москве можно охарактеризовать как "полупушкинскую". Если вы помните стихотворение: "Мороз и солнце, день чудесный", а дальше "под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит". Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что температурный фон, установившийся в столичном регионе, является "по-настоящему зимним" и больше соответствует январской погоде. Так, прошедшей ночью в Москве температура опустилась до минус 9 градусов, а по области до минус 11.

Днем в субботу также будет морозная погода, температура от минус 5 до минус 4 градусов. Такая температура ниже нормы на 4 градуса.

Ночь на воскресенье, по прогнозам, станет самой холодной с начала осени, температура будет опускаться до минус 11 - минус 9, а по области до минус 12. А днем температура будет минус 7 - минус 5. "Но без осадков, солнечно. Хорошая зимняя погода", - отметил Вильфанд.