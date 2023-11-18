Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Москвичам пообещали "полупушкинскую" зимнюю погоду до конца выходных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Зимняя погода ожидает москвичей до конца выходных, температура днем будет около минус 5 градусов, что больше соответствует значениями января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погоду в субботу и воскресенье в Москве можно охарактеризовать как "полупушкинскую". Если вы помните стихотворение: "Мороз и солнце, день чудесный", а дальше "под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит". Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что температурный фон, установившийся в столичном регионе, является "по-настоящему зимним" и больше соответствует январской погоде. Так, прошедшей ночью в Москве температура опустилась до минус 9 градусов, а по области до минус 11.

Днем в субботу также будет морозная погода, температура от минус 5 до минус 4 градусов. Такая температура ниже нормы на 4 градуса.

Ночь на воскресенье, по прогнозам, станет самой холодной с начала осени, температура будет опускаться до минус 11 - минус 9, а по области до минус 12. А днем температура будет минус 7 - минус 5. "Но без осадков, солнечно. Хорошая зимняя погода", - отметил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

Депздрав Москвы опроверг сообщения о резком росте заболеваемости ОРВИ и COVID

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

УФАС направило нефтяникам Москвы письма о недопустимости роста цен на заправках

Около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве и Подмосковье за сутки

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Пролет автомобильного моста обрушился в подмосковном Подольске

Метрополитен объяснил утренним часом пик большую очередь на станции "Некрасовка"

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

В Москве закрывается Генеральное консульство Греции

Температура выше нормы ожидается в Москве на этой неделе

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах

Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Штейн по делу о фейках про ВС РФ

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });