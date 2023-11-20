Январская погода прогнозируется в Москве до четверга

Снежный покров сохранится до конца ноября, к выходным высота снега составит 6 см

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Температура, соответствующая второй половине января, сохранится в Москве до четверга, днем столбики термометров не будут подниматься выше минус 5 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первой половине недели, до четверга включительно, в Москве вполне январская погода, прогнозируемый температурный фон больше соответствует второй половине января, наиболее холодной. Ночные температуры двузначные, отрицательные - минус 10 - минус 9 градусов, а по области до минус 12, в ночь на среду и четверг даже до минус 13 градусов. Дневные температуры совсем не мягкие, минус 7 - минус 5 градусов. Это совершенно январская погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется, однако во вторник и четверг в столичном регионе пройдет небольшой снег, в результате чего образуется снежный покров высотой 1-2 см.

Резкое изменение погоды, по прогнозам, произойдет в четверг вечером. К европейской части России приблизится циклон, который приведет к понижению атмосферного давления. Так, в пятницу оно понизится до рекордного низкого - до 720 мм ртутного столба, по сравнению с понедельником оно понизится на 30-32 мм.

"Москва окажется на южной периферии циклона, поэтому ночью температуры будут минус 10 - минус 5, но днем температура будет повышаться. В пятницу днем минус 6 - минус 1, в субботу минус 6 - минус 1, не исключено, что на юге Московской области даже до ноля. В воскресенье ночные температуры минус 8 - минус 3, а днем около ноля", - сказал Вильфанд.

При этом, несмотря на повышение температуры, она останется ниже нормы. Так, в пятницу и субботу температура будет на 2-3 градуса ниже нормы, а в воскресенье - на 2 градуса.

Кроме того, начиная с ночи на пятницу, в столичном регионе прогнозируется снег, который будет идти и днем в пятницу, и в субботу. Все это приведет к тому, что высота снежного покрова вырастет до 5-6 см.

"По предварительным расчетам, потому что мы говорим уже о следующей неделе, прогнозируется опять небольшое понижение температуры, и ночью, и днем будут отрицательные температуры. Поэтому можно говорить о том, что до конца месяца снег будет. Погода будет холоднее многолетних значений и снег", - сказал Вильфанд.