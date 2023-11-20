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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

На МЦД-1 произошел сбой из-за задержки отправления поезда на Савеловском вокзале

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Утренний сбой движения на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) был вызван задержкой отправления поезда на Савеловском вокзале. В настоящий момент движение поездов осуществляется по графику. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов по МЦД-1 осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за задержки отправления поезда на Савеловском вокзале были задержаны ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации графика движения железнодорожниками были приняты оперативные меры: некоторые проследовали по укороченным маршрутам.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое движения на МЦД-1 в сторону Москвы. Интервалы движения были увеличены.

МЖД МЦД МЦД-1
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