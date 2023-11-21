Комиссия Мосгордумы поддержала проект бюджета столицы на 2024-2026 годы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годоы, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель комиссии Людмила Гусева сообщила, что восемь членов комиссии проголосовали "за", четверо - "против", воздержавшихся нет.

"Большинством голосов принимается", - сказала Гусева по итогам заседания комиссии. Теперь проект будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания городской думы.

Как сообщила на заседании руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова, проектом бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов установлены доходы в 2024 году в размере 4 трлн 289 млрд рублей, в 2025 году в бюджете заложены доходы в 4 трлн 597 млрд рублей, в 2026 году - 4 трлн 933 млрд рублей. Расходы в 2024 году, согласно проекту, составят 4 трлн 790 млрд рублей, в 2025 году - 5 трлн рублей, а в 2026 году - в 5 трлн 143 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2024 году составит 500,3 млрд рублей, в 2025 - 403 млрд рублей, в 2026 году - 209 млрд.

Проект бюджета Москвы будет рассмотрен на одном пленарном заседании Мосгордумы, говорил ранее спикер собрания Алексей Шапошников.