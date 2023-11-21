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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Сокращение резервного фонда Москвы объяснили обособлением в бюджете помощи Луганску и Донецку

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сокращение резервного фонда Москвы связано с выделением в отдельную строчку расходов на поддержку Луганска и Донецка, объем поддержки в 2024 году составит 35 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах запланирована поддержка в размере по 30 млрд рублей. Об этом сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Если вы действительно посмотрите на структуру расходной части бюджета в 2023 году и в 2024 году, вы совершенно правильно подметили, что объем резервного фонда сокращен, а расходы на оказание поддержки нашим городам-побратимам – Луганску и Донецку – теперь явным образом прописаны в расходной части бюджета", - сказала Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Так она ответила на вопрос о том, с чем связано сокращение резервного фонда Москвы.

Она уточнила, что объем поддержки Донецку и Луганску на 2024 год составит 35 млрд рублей, в 2025 и 2026 году – по 30 млрд рублей. "В 2023 году все эти ресурсы были предусмотрены в составе резервного фонда. Вот поэтому по резервному фонду идет уменьшение, а обособление произошло в расходной части бюджета явным образом", - уточнила она.

Москва Донецк Луганск
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