Расписание на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4 изменится в субботу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) изменится 25 ноября в связи с обновлением инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"25 ноября изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах D4 (...) В период "окон" коллеги из РЖД будут обновлять инфраструктуру на участке от "Курской" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Кусково" (...) Работы будут проводить в выходной день, когда пассажиропоток наименьший", - говорится в телеграм-канале департамента.

С 3:00 до 10:00 и с 16:40 до 22:30 от "Железнодорожной" до "Курской" часть поездов отменена, часть поездов будет прибывать и отправляться только от станций "Реутово" и "Кусково". Интервалы движения значительно увеличены. Часть поездов следует с отменой остановок на станциях "Чухлинка", "Никольское", "Салтыковская", "Кучино", "Ольгино".

От "Апрелевки" до "Курской" часть диаметральных поездов будет прибывать и отправляться от станции "Марьина Роща". Интервалы движения также значительно увеличены.

В остальное время с 10:00 до 16:40, а также после 22:30 до конца суток интервалы на всем маршруте D4 от "Апрелевки" до "Железнодорожной" частично увеличены до 20 минут.

В дептрансе отметили, что для пассажиров перевозчик ЦППК (центральная пригородная пассажирская компания) назначит компенсационные автобусы.