Теплая и снежная погода сохранится в Москве до понедельника

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ближайшие дни в столичном регионе будут теплыми, с температурой до ноля градусов, и снежными, по прогнозам, к вечеру пятницы высота снежного покрова в Москве вырастет до 10 см, наиболее теплым днем станет понедельник, но со вторника в столицу вернутся морозы до минус 5, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве в пятницу будет некомфортная, снег, усиление ветра с порывами до 12 м/с. Температура повысится, днем будет около 2-4 градусов ниже ноля. В субботу и воскресенье прогнозируется температурный фон минус 3 - минус 1 градус днем, это уже более-менее ноябрьская погода, хотя температура будет ниже нормы на 1-1,5 градуса. Но ночные температуры не маленькие, от минус 8 до минус 5 градусов - и в ночь на пятницу, и субботу, и воскресенье", - сказал он.

Глава Гидрометцентра уточнил, что продолжающийся с четверга снег приведет к тому, что к концу дня пятницы высота снежного покрова в Москве увеличится до 5-10 см. В ночь на пятницу, из-за порывистого ветра будут образовываться снежные заносы на дорогах.

Также в пятницу в столице, из-за того, что она будет находиться в центре циклона, прогнозируется рекордно низкое давление - до 718-719 мм ртутного столба при норме 748 мм.

"Наиболее теплый день во второй половине месяца прогнозируется в понедельник, когда очередной циклон подойдет к Москве. Давление вновь понизится, но не так, как в пятницу. Прогнозируется повышение температуры, ночью до минус 7 - минус 2, а днем около ноля", - добавил метеоролог.

Кроме того, в понедельник прогнозируется снегопад, который "будет такой же или почти такой же, как в четверг и пятницу".

"И, по предварительным оценкам, начиная со вторника опять понижение температуры, причем уже дневные температуры будут около минус 6 - минус 5 градусов, не выше. И снег уже останется, по крайней мере, до конца месяца. Пока потепления очередного не видно", - резюмировал Вильфанд.