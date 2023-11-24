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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Сильный снегопад ожидается в Москве и ряде регионов ЦФО 26 и 27 ноября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снег и усиление ветра до 15-20 м/с прогнозируется в ряде регионов Центрального федерального округа 26 и 27 ноября, в Москве изменения погоды начнутся во второй половине дня воскресенья; всего за два дня может выпасть до 25 мм осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем 26 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях, ночью 27 ноября в Брянской, Курской, Смоленской областях и днем 27 ноября в Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях ожидаются неблагоприятные явления", - сказал Вильфанд.

Так, по прогнозам, ожидается "сильный снег, усиление ветра до 15-20 м/с, поэтому и метель, и снежные заносы"; при этом из-за теплой погоды будет также мокрый снег, а на юго-востоке ЦФО в отдельных районах прогнозируется дождь.

Кроме того, ожидаются налипание мокрого снега на провода, деревья, сооружения и конструкции, гололед и сильная гололедица, так как "в понедельник температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов".

За два дня, по прогнозам, может выпасть от 15 до 25 мм осадков, все это приведет к существенному росту снежного покрова, отметил Вильфанд.

Роман Вильфанд ЦФО Москва Гидрометцентр РФ
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