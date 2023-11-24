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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Возгорание произошло на подстанции "Чагино" в Москве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рано утром на подстанции (ПС) 500 кВ "Чагино" на юго-востоке Москвы зафиксировано возгорание одного из автотрансформаторов, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

"Он был обесточен, после чего подразделения МЧС России приступили к работе. На 7:00 мск основной огонь погашен, ведется проливка площадки", - говорится в сообщении.

Электроснабжение потребителей Москвы осуществляется без перебоев, подчеркнули в "Россетях".

"Трансформатор расположен в отдельном здании. Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего", - сообщила компания.

ПС "Чагино" приобрела печальную известность в мае 2005 года после аварии, ставшей причиной крупнейшего энергетического коллапса в истории России. Без электричества тогда остались несколько районов столицы, а также 24 города Московской области и ряд населенных пунктов в Тульской области.

Москва Россети Чагино МЧС РФ
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