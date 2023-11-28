Энергоавария оставила без света более 9 тысяч жителей Владивостока
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Авария на линии электропередачи во вторник привела к отключению света в 50 многоквартирных домах Владивостока, сообщила прокуратура Приморского края.
"Коммунальная услуга не предоставляется более 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Электричества нет в домах на улицах Бурачка, Гульбиновича, Калинина, Могилевская, Можжевеловая, Олега Кошевого, Черемуховая и Харьковской.
Ремонтные бригады приступили к устранению аварии.
Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электричества.