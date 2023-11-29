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Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года

Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве планируется завершить в мае 2024 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова

"В мае 2024 года завершится реставрация Новодевичьего монастыря в Москве, как раз к 500-летию этого уникального архитектурного ансамбля. А в 2025 году мы планируем завершить реставрацию Александро-Невской лавры в Санкт Петербурге", - сказала Любимова, выступая в рамках Правительственного часа в Госдуме.

Говоря о реставрации, она отметила, что всего в едином реестре объектов культурного наследия находится 154 тыс. памятников. С 2020 по 2022 год министерство завершило реставрацию 118 объектов.

Ранее Любимова отмечала, что по итогам 2022 года Минкультуры РФ в рамках госпрограммы "Развитие культуры" завершило ремонтно-реставрационные работы на более чем 85 объектах культурного наследия. Также в прошлом году проведена консервация 50 объектов культурного наследия, что, как уточнила министр, "позволяет сохранить их от дальнейшего разрушения и полной утраты и отреставрировать в будущем". Помимо этого, завершена реставрация 5 объектов деревянного зодчества.

В 2023 году планировалось провести консервацию 75 объектов культурного наследия, и комплексную реставрацию 5 объектов деревянного зодчества.

Новодевичий монастырь основан великим князем Василием III в 1524 году. В 2004 году обитель была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а указом президента России в 2013 году отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

22 марта 2010 года монастырь был передан в бессрочное и безвозмездное пользование Русской православной церкви. До этого здания монастыря использовались на договорных основах с Государственным историческим музеем, филиалом которого обитель являлась с 1934 года.

15 марта 2015 года на колокольне монастыря вспыхнул пожар. Его площадь составила 300 кв. метров. В пресс-службе Минкультуры заявили, что сгорели только строительные леса, огонь не проник внутрь колокольни.

Москва Минкультуры РФ
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