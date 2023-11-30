На месте долгостроя на проспекте Вернадского построят спорткомплекс РАНХиГС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Физкультурно-оздоровительный комплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) появится на месте долгостроя на проспекте Вернадского, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"На месте долгостроя построят четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 20 тыс. кв.м, в составе которого будет бассейн с водолечением", - рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что застройщик уже формирует пакет документов для получения разрешения на строительство по адресу пр-т Вернадского, д. 84, корп. 4.

На этой площадке был долгострой РАНХиГС, работы по нему были начаты в 2004 году в рамках инвестиционного контракта, а в 2012 году на этапе монтажа каркаса здания строительство приостановилось, объект включили в перечень Объектов незавершенного строительства/долгостроя для рассмотрения на Оперативной группе в правительстве города.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что с 2011 года Оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 659 объектам. Из них 189 объектов введены в эксплуатацию, на 265 объектах возобновлена работа, на 205 площадках демонтированы конструкции.