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В Москве снова обсуждают возможную достройку "Синего зуба" на Вернадского

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Долгострой на территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ в Москве, прозванный "Синим зубом", можно завершить за три-четыре года, заявил гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Пока этот проект нам не передан, но сейчас обсуждается с коллегами из РАНХиГС вопрос передачи и этого долгостроя, и ряда других проектов РАНХиГС в перечень проектов публичной правовой компании "Единый заказчик". Мы, когда этот проект примем, дальше будем готовы более подробно говорить о сроках, но мы видим, что в разумные сроки, за три-четыре года, вполне возможно завершить и основное здание, так называемый знаменитый "Зуб", и в целом все объекты, которые сегодня на территории РАНХиГС строятся либо находятся в начальной стадии планирования", - сказал Оганесян на пресс-конференции, посвященной четырехлетию ППК.

Строительство объекта на проспекте Вернадского началось в 1990-х годах, однако из-за нехватки финансирования работы приостановили.

В начале 2017 года сообщалось, что здание решили достроить и работы завершатся к концу 2018 года. В августе 2017 года стало известно, что на проект будут выделены средства федерального бюджета. Осенью 2018 года был определен подрядчик.

В 2019 году сообщалось, что в 2022 году "долгострой получит новую жизнь". Зданию планировали вернуть первоначальное назначение и открыть в нем учебный корпус с лекционными залами, спорткомплексом, столовой, гостиницей и другой необходимой инфраструктурой.

РАНХиГС Карен Оганесян Единый заказчик Москва Синий Зуб
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