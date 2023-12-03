Синоптики предупредили, что сугробы в Москве продолжат расти

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство "Москва"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Снег в Москве продолжается с утра воскресенья. Синоптики предупреждают, что осадки продолжатся, а сугробы в столице продолжат расти.

По данным портала "Метеоновости", на утро 3 декабря на главной метеостанции Москвы – ВДНХ высота снежного покрова составляет 19 см, в центре на Балчуге - 25 см, а в районе МГУ - 26 см. Сугробы высотой 20-23 см стоят и в Новой Москве.

В Подмосковье меньше всего снега в Павловском Посаде - 9 см.

Отмечается, что на столичный регион вышел средиземноморский циклон, который и завершит цепочку южных атмосферных вихрей.

По предварительным расчетам, за день 3 и ночь 4 декабря высота снежного покрова заметно увеличится, примерно на 7-9 см.

Между тем власти столицы сообщают, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за продолжающихся снегопадов.

"Согласно данным синоптиков, в период с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат. Суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов", - сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Петра Бирюкова, с 12:00 коммунальная техника вышла на улицы города для сплошного механизированного прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. "Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков. Для уборки города задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки", — подчеркнул Петр Бирюков.