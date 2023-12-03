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Очень сильный снегопад продлится в Москве до утра 4 декабря

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снегопад продлится в Москве до утра понедельника, наиболее интенсивные осадки выпадут в столичном регионе до полуночи, высота снега в Москве увеличится на 8-10 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это будет очень сильный снегопад. Высота снега, по нашим оценкам, увеличится на 8-10 см. В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация. Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника. Наибольшее количество осадков выпадет до двенадцати часов", - сказал он.

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Вильфанд уточнил, что низкая облачность, снег и туман приведут к плохой видимости. Также в течение дня будет ветер 7-9 метров в секунду с порывами до 16 м/с - это будет способствовать метели и снежным заносам на дорогах.

Он отметил, что снегопад значительно повысит высоту снежного покрова, которая уже и так выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.

"Сейчас высота снега в Москве на станции ВДНХ 18-19 см. Именно такая высота снега, при усреднении за 30 лет, характерна для новогодней ночи. А в МГУ высота снега - 24-25 см, а такая высота характерна для середины февраля. И снег, который сейчас идет, он повысит высоту снега очень существенно", - добавил Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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