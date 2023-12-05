Движение на Большой кольцевой линии метро Москвы восстановлено

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро после инцидента с человеком на пути.

"Движение на Большой кольцевой линии (11) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее департамент проинформировал об увеличении интервалов движения поездов против часовой стрелки на БКЛ из-за человека на пути, от станции "Электрозаводская" до "Петровского парка" поезда не ходили.