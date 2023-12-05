Затруднено движение на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - На третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) и Ленинградском направлении затруднено движение в сторону Зеленограда-Крюково в связи с остановкой состава по техническим причинам.

Об этом сообщает столичный Департамент транспорта со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

Состав остановился на участке Сходня - Зеленоград - Крюково. Его уберет с путей вспомогательный локомотив.

"Вместе с РЖД принимаем меры для возобновления движения", - заверили в ЦППК.