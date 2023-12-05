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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Движение на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково возобновилось

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение в сторону Зеленограда-Крюково на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) возобновилось после перерыва из-за остановки состава, сообщил Департамент транспорта Москвы со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).

Ранее сообщалось, что на участке Сходня - Зеленоград - Крюково поезд встал по техническим причинам. Его убрал с путей вспомогательный локомотив.

В ЦППК вместе с РЖД принимают меры для возвращения движения в график.

ЦППК РЖД Зеленоград Москва МЦД-3
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