Движение на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково возобновилось

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение в сторону Зеленограда-Крюково на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) возобновилось после перерыва из-за остановки состава, сообщил Департамент транспорта Москвы со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).

Ранее сообщалось, что на участке Сходня - Зеленоград - Крюково поезд встал по техническим причинам. Его убрал с путей вспомогательный локомотив.

В ЦППК вместе с РЖД принимают меры для возвращения движения в график.