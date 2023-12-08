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На фоне сбоя в московском метро станцию "Щелковская" закрыли на вход

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве станцию метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии закрыли на вход, сообщил городской Департамент транспорта.

Это сделано, чтобы избежать скопления людей на ней, пока нет движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская" - на восточном участке линии.

Между этими станциями уже запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ.

"Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК", - рекомендовал Дептранс.

В 15:50 телеграм-канал департамента сообщил, что на этом участке синей ветки проверяют инфраструктуру, для чего были увеличены интервалы между поездами. Через семь минут стало известно, что движение на участке полностью прервано.

Дептранс Москва МЦК Московский метрополитен
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