На фоне сбоя в московском метро станцию "Щелковская" закрыли на вход

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве станцию метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии закрыли на вход, сообщил городской Департамент транспорта.

Это сделано, чтобы избежать скопления людей на ней, пока нет движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская" - на восточном участке линии.

Между этими станциями уже запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ.

"Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК", - рекомендовал Дептранс.

В 15:50 телеграм-канал департамента сообщил, что на этом участке синей ветки проверяют инфраструктуру, для чего были увеличены интервалы между поездами. Через семь минут стало известно, что движение на участке полностью прервано.