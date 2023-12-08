Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро прекратилось движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за отключения напряжения на контактном рельсе, сообщил городской Департамент транспорта.

"Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения", - сообщило ведомство.

Движение между станциями "Партизанская" и "Щелковская" остановилось незадолго до 16:00, Дептранс сообщал, что там потребовалась проверка инфраструктуры. Станцию "Щелковская" затем закрыли на вход.

Движение на оставшейся части синей ветки - между станциями "Пятницкое шоссе" и "Партизанская" - осуществляется штатно, заверил Дептранс. Вдоль закрытого участка можно проехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ и на регулярных маршрутах наземного транспорта.