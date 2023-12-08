Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро прекратилось движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за отключения напряжения на контактном рельсе, сообщил городской Департамент транспорта.

"Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения", - сообщило ведомство.

Движение между станциями "Партизанская" и "Щелковская" остановилось незадолго до 16:00, Дептранс сообщал, что там потребовалась проверка инфраструктуры. Станцию "Щелковская" затем закрыли на вход.

Движение на оставшейся части синей ветки - между станциями "Пятницкое шоссе" и "Партизанская" - осуществляется штатно, заверил Дептранс. Вдоль закрытого участка можно проехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

Дептранс Щелковская Партизанская Москва Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве прервано движение на восточном участке синей ветки метро

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на среду

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь на среду

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

Дизтопливо на московских АЗС продолжило активно дорожать

В Москве водителям рекомендовали использовать городской транспорт из-за непогоды

Москвичам пообещали мороз до минус 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали мороз до минус 20 градусов на следующей неделе

Сильнейший снегопад продлится в Москве до утра 4 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });