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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

На МЦД-3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Несколько поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) задерживаются в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

"На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам на станции "Андроновка", он уже отправился. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в телеграм-канале компании.

МЦД МЖД Москва
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