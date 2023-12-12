Собянин сменил руководителей Мосгосстройнадзора и Москомэкспертизы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своими распоряжениями освободил от должностей председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко и председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву. Они уволены по собственной инициативе.

И.о. председателя Мосгосстройнадзора назначен Антон Слободчиков, который ранее был заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы.

В конце сентября Мосгосстройнадзор стал правопреемником упраздненного комитета по обеспечению реализации инвестпроектов и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Реорганизацию Мосгосстройнадзора планировали завершить до конца 2023 года.

Как говорится на сайте мэрии, Слободчиков родился в Москве. В 2008 году он окончил Московский университет МВД России по специальности "Юриспруденция". С 2006 по 2010 год он работал секретарем в Третейском суде Москвы при Международной ассоциации независимых юристов, с 2010 по 2014 год был ведущим специалистом, главным специалистом-экспертом, главным государственным инспектором правового отдела, начальником отдела контроля органов власти в управлении Федеральной антимонопольной службы по городу Москве.