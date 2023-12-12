Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Собянин сменил руководителей Мосгосстройнадзора и Москомэкспертизы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин своими распоряжениями освободил от должностей председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко и председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву. Они уволены по собственной инициативе.

И.о. председателя Мосгосстройнадзора назначен Антон Слободчиков, который ранее был заместителем начальника Главного контрольного управления Москвы.

В конце сентября Мосгосстройнадзор стал правопреемником упраздненного комитета по обеспечению реализации инвестпроектов и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Реорганизацию Мосгосстройнадзора планировали завершить до конца 2023 года.

Как говорится на сайте мэрии, Слободчиков родился в Москве. В 2008 году он окончил Московский университет МВД России по специальности "Юриспруденция". С 2006 по 2010 год он работал секретарем в Третейском суде Москвы при Международной ассоциации независимых юристов, с 2010 по 2014 год был ведущим специалистом, главным специалистом-экспертом, главным государственным инспектором правового отдела, начальником отдела контроля органов власти в управлении Федеральной антимонопольной службы по городу Москве.

Мосгосстройнадзор Сергей Собянин Антон Слободчиков Игорь Войстратенко Москомэкспертиза Москва Анна Яковлева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оказание услуг по линии ГИБДД частично возобновлено в МФЦ Москвы

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

В Москве приостановили регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений

Снег прогнозируется в столице в течение всего дня

Снег прогнозируется в столице в течение всего дня

Метель прогнозируется в Москве в ближайшие дни

Метель прогнозируется в Москве в ближайшие дни

В Москве мужчина напал на двух военнослужащих Росгвардии

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

Сбой в московском метро произошел из-за отключения напряжения на контактном рельсе

В Москве прервано движение на восточном участке синей ветки метро

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Морозы в Москве начнут ослабевать только на следующей неделе

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });