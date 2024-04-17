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Собянин назвал причину отставки своего заместителя Бочкарева

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы, руководитель городского комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, написал в Telegram мэр столицы Сергей Собянин и пожелал ему успеха на новом месте работы.

Собянин напомнил, что Бочкарев занимался в Москве строительством 13 лет, под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы, и он "внес огромный вклад в развитие города".

Мэр ранее подписал указ об освобождении от занимаемой должности Бочкарева "по собственной инициативе". Его пост занял Владимир Ефимов, которого освободили от должности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. На должность заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений назначена Мария Багреева.

Андрей Бочкарев Мария Багреева Сергей Собянин Москва Владимир Ефимов
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