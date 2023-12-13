Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о снегопаде с сильным ветром с четверга по пятницу.

"В период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель, снежные заносы и гололедица", - говорится в сообщении столичного главка МЧС в среду.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.