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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о снегопаде с сильным ветром с четверга по пятницу.

"В период с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря в Москве прогнозируется снег, сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель, снежные заносы и гололедица", - говорится в сообщении столичного главка МЧС в среду.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС РФ
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