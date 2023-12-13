Более 30 см снега может выпасть в Москве к утру субботы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - К утру субботы прирост свежевыпавшего снега составит более 30 см снега с начала недели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более 130 тыс. сотрудников коммунальных служб и инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в столице.

"В настоящее время в городе на фоне продолжающихся снегопадов ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 130 тыс. человек и 18 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - сказал Бирюков журналистам.

По его словам, в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сохранятся до конца недели, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

"Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 м/с, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу. К утру субботы прирост свежевыпавшего снега с начала недели может составить более 30 сантиметров", - сказал заммэра.

Бирюков отметил, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме проводятся циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке.

В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, добавил заммэра.