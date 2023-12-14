В Москве изменили условия программы по созданию рабочих мест

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Москвы внесло изменения в программу стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил через пресс-службу заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Теперь при проектировании промышленных и производственных объектов застройщики смогут учитывать площадь складов, если она не будет превышать 25% от всей заявленной площади. По условиям программы льгота инвестору рассчитывается исходя из площади объекта, в котором появятся рабочие места", - сказал он.

Заммэра уточнил, что ранее склады, входящие в состав возводимой недвижимости, не учитывали при расчете площади промышленных МПТ.

Уточняются также требования к банковской гарантии. Теперь при поэтапной сдаче мест приложения труда сумма гарантии уменьшается на часть льготы, рассчитанной от общей площади создаваемых объектов, отметили в пресс-службе комплекса.

"Изначально при заключении договора с инвестором банковская гарантия предоставлялась на всю сумму отсрочки по оплате за смену вида разрешенного использования земли. В процессе строительства при поэтапном исполнении обязательств отсрочка превращалась в льготу. Однако сумма банковской гарантии, согласно предыдущей версии программы, оставалась прежней. В новой редакции это устранено", - отметил через пресс-службу глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, в соответствии с новой редакцией, реконструкция МПТ теперь включает проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сообщили в комплексе.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более трех млн квадратных метров недвижимости - новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около 1 трлн рублей.