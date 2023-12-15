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Московскому институту электромеханики и автоматики присвоен статус промкомплекса

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Отечественный разработчик авиационных приборов, систем навигации и управления "Московский институт электромеханики и автоматики" ("МИЭА") получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Статус промышленного комплекса позволит ему ежегодно экономить до 36 млн рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов", - сказал Ефимов через пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

С 2016 года Москва присвоила статус промышленного комплекса 70 предприятиям. Для организаций с этим спецстатусом действует специальный налоговый режим, который позволяет существенно экономить на налогах на имущество и землю, уточнили в пресс-службе.

"МИЭА" входит в "Концерн Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" и с 1951 года занимается разработкой авиационных приборов, систем навигации и управления.

"Предприятие также создает перспективную авионику для самолетов, ведет разработку инерциальных навигационных систем. Сегодня борты пассажирских и транспортных отечественных самолетов оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и другими разработками компании", - сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ставка налога на прибыль для предприятий со статусом промышленного комплекса снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю - 20% от исчисленного, а ставка аренды земли - 0,3% от кадастровой стоимости участка.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва МИЭА
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