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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Прирост снега в Москве с начала зимы составит к субботе более метра

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Городские службы готовы к новому сильному снегопаду, который может принести до 23 см снега за сутки; общий прирост снега с начала зимы к субботе составит более 1,05-1,1 метра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За прошедшие три дня прирост снега в столице составил примерно 15 сантиметров, в ближайшие сутки вновь ожидаем сильный снегопад, который принесет до 23 см снега. Если взять совокупно с начала зимы, то после пятницы общий прирост снега будет составлять более 1 метра 5 см, а где-то – и более 1 метра 10 см, что довольно много", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

По его словам, городские службы готовы к любым капризам погоды и системно работают для обеспечения комфорта жителей. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уборка столицы после снегопадов ведется в усиленном круглосуточном режиме, задействовано максимальное количество сил и техники, дополнительно привлечены сотрудники инженерных компаний. Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, в городе созданы условия для движения транспорта и прохода пешеходов", - сказал заммэра.

Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в круглосуточном режиме коммунальная техника проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию с последующей противогололедной обработкой.

Бирюков призвал москвичей в условиях снегопадов быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности в эти периоды перенести поездки на автомобилях.

Москва
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