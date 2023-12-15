Сугробы в Москве выросли до 49 см

Высота снега в Москве после прошедшего снегопада побила рекорд 1919 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высота снега в Москве после прошедшего снегопада побила рекорд 1919 года, превысив его на 5 см, за прошедшую ночь в столице выпало 10 мм осадков, высота снега выросла на главной станции на ВДНХ до 38 см, в МГУ - 49 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, на станции Гидрометцентра Внуково выпало 16 мм снега, на станции ВДНХ - 12 мм, в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 13 мм.

"Это очень много снега, и высота снега существенно увеличилась, на станции ВДНХ она составляет 38 см, и это на 5 см превысило рекордного значения, которое было зафиксировано в 1919 году - 104 года назад", - сказал Вильфанд.

Высота снега на станции Балчуг достигла 43 см, в Коломне - 47 см, а в МГУ - 49 см, это также рекордно высокие значения.

Говоря о погоде в пятницу, он отметил, что "сегодня снегопад закончился, будет комфортная погода с температурой около минус 5 градусов и небольшой снежок, но основной снегопад прошел".