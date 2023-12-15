Оттепель придет в Москву в воскресенье и продержится до конца следующей недели

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой около ноля градусов прогнозируется в Москве в течение всей следующей недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 3 градусов, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье ночью Москва еще будет под влиянием циклона, который сейчас над Москвой и уходит на север. Утром в воскресенье температура еще будет отрицательной – минус 5 - минус 3, а днем произойдет стремительное повышение. Резкое повышение температуры приведет к тому, что к полуночи она подрастет до плюс 1 - плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.

В течение всей следующей недели, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, температура будет достаточно однородной.

"В течение всей недели температура очень скучная – около ноля. И ничего с этим не поделаешь. В течение всей недели – от минус 3 до плюс 3, и в рабочие дни, и в выходные. В течение недели будут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, при повышении температуры до плюс 2 - плюс 3 – в виде дождя", - сказал Вильфанд.

Повышение температуры приведет к тому, что в ночь на понедельник, а также весь понедельник в Москве и Подмосковье будет гололед, условия для гололедицы сохранятся в течение всей недели.

Такое повышение температуры связано с тем, что Москва будет находиться на периферии циклона, центр которого находится в Норвежском море. По южной периферии этого циклона в европейскую часть России будут быстро перемещаться воздушные массы из Атлантики.

"Раз мы на периферии циклона – то небо облачное, с неба будут осадки, пусть небольшие, но будут, под ногами будет то хлюпать, по подмерзать. Но в целом на этой неделе нужно активно готовиться к Новому году, не обращая внимания на погоду", - отметил Вильфанд.