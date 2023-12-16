Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве 17 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта просят автомобилистов по возможности воспользоваться городским транспортом для поездок по городу из-за ожидающегося снегопада, возможно образование гололедицы.

"По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Убедительно просим водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени, не перегружать свои автомобили", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе просят быть особенно аккуратными, избегать резких маневрах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что теплая погода с температурой около ноля градусов прогнозируется в Москве в течение всей следующей недели, столбики термометров будут подниматься до плюс 3 градусов.