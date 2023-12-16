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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

В Москве к Новому году украсили тридцать девять парков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии Нового года в столице украсили 39 парков, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Тысячи огней, сверкающие катки и световые инсталляции делают их сказочными. Очень атмосферная иллюминация - на катке Парка Горького. Ледовые дорожки обрамляют волшебные цветы и шары. У главного входа в парк появились легендарные "Ландышевые аллеи", - написал он в телеграм-канале.

Мэр добавил, что музей-заповедник "Царицыно" оформили с использованием элементов, характерных для Российской империи: короны, кареты, Царь-колокола и Царь-пушки. В парке "Сокольники" привлекают внимание сверкающие "Стиляги" и "Музыкальный лес". Все инсталляции будут радовать горожан до февраля.

Накануне в Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет по 8 января. Как рассказал Собянин в своем блоге, гостей ждут 36 фестивальных площадок.

Москва Сергей Собянин Новый год
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