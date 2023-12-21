Новый год в Москве можно будет встретить в 21 парке

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Новый год можно будет встретить в 21 парке, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"В новогодние дни в Москве пройдет порядка 200 крупных праздничных мероприятий (...) Встретить Новый год можно будет в 21 парке, включая Парк Горького и парки "Сокольники", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Фили", 50-летия Октября и Сад "Эрмитаж", - перечислил он.

В парках планируется анимационная и концертная программы на катках и сценах, празднование начнется в 21:00 31 декабря и продлится до 3:00 1 января, уточнили в пресс-службе мэрии.

На большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий, добавил мэр. 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в усадьбе Деда Мороза пройдут праздничные мероприятия с концертом, семейными шоу и хороводами.

В музеях пройдет около полусотни 50 новогодних мероприятий, в том числе "Пушкинская елка" в Государственном музее А.С. Пушкина, интерактивная семейная программа по сказке "Теплый хлеб" в Музее Паустовского, выставка "В ожидании чуда" в музее-заповеднике "Коломенское" и другие. В дни школьных каникул в Гостином Дворе запланировано 37 традиционных новогодних представлений.

В столичных театрах пройдет около 40 спектаклей, связанных с зимой, новогодними и рождественскими праздниками. В библиотеках и культурных центрах пройдет 660 новогодних мероприятий - спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы.

В конце декабря в Москве впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза, отметил Собянин.

"Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза", - написал мэр.

Филиалы выполнены в определенной тематике: "Снежная королева" в Измайловском парке, "Морозко" в ландшафтном парке "Митино" и "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни.