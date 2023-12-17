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Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Автомобилистам необходимо быть внимательнее на дорогах столицы в связи с ожидающейся вечером в воскресенье, 17 декабря, гололедицей, сообщает комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 20:00 в столице ожидается переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении комплекса.

15 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода с температурой около ноля градусов прогнозируется в Москве в течение всей следующей недели.

"Утром в воскресенье температура еще будет отрицательной -5...-3, а днем произойдет стремительное повышение. Резкое повышение температуры приведет к тому, что к полуночи она подрастет до +1...+3 градусов", - сказал Вильфанд.

Москва
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