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В РФ хотят запретить иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов в регионах

В РФ хотят запретить иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов в регионах
Фото: RBC/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Московской городской думе разработан проект федерального закона, который запрещает иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ, сообщил "Интерфаксу" председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"К сожалению, Мосгордума стала единственным парламентом в мире с тремя депутатами, избранными от партий КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия" и признанными иностранными агентами. С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году и поэтому разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления", - сказал Шапошников.

Алексей Шапошников Мосгордума
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