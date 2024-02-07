Думе предложат запретить компаниям с госучастием размещать рекламу у иноагентов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму до конца весенней сессии должны внести законопроект о запрете компаниям с госучастием размещать рекламу на ресурсах иноагентов, сообщил в Telegram зампредседателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Цель будущего законопроекта, по его словам, - это "ограничить возможность размещения рекламы на всех ресурсах, принадлежащих лицам в статусе иностранного агента". Речь идет о сайтах и аккаунтах на разных онлайн-площадках: соцсетях, видеохостингах, мессенджерах.

"Мы планируем, что этот запрет коснется компаний с государственным участием. Считаю недопустимой ситуацию, при которой бюджетные деньги тратятся на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием", - сказал депутат.

В настоящее время инициатива в разработке, обсуждается, нужно ли сразу прописывать меры ответственности за нарушение запрета, и насколько они должны быть суровыми, добавил Горелкин.

Он предложил запретить российским компаниям рекламироваться у иноагентов в декабре, заметив такую рекламу на одном YouTube-канале. Также в декабре председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил запретить такую рекламу всем российским физическим и юридическим лицам.