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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Исторический облик столетнего дома Ломакиной будет восстановлен

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при министерстве иностранных дел (МИД) России восстановит исторический облик дома Екатерины Ломакиной в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

"К реставрации жилого дома Е.Д. Ломакиной, расположенного по адресу: ул.Гиляровского, д.20, стр.2, приступило ГлавУпДК при МИД России. Особняк, носящий статус выявленного объекта культурного наследия, находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты раскроют заложенные исторические оконные и дверные проемы, а также отреставрируют две сохранившие в интерьерах исторические лестницы. Помимо этого, будет восстановлено утраченное шатровое завершие круглого купола углового эркера. В рамках работ восстановят и штукатурный декор фасада, заменят покрытие кровли и восстановят ее ограждение.

По периметру здания предусмотрены асфальтовая отмостка и благоустройство.

Уточняется, что здание построили в 1910 году по проекту архитектора Виталия Масленникова. Дом был жилым в период с 1917 до 1966 года.

МИД Москва
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