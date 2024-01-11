Музей Шаляпина на Новинском бульваре закроют на реставрацию с 14 февраля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Музей-усадьбу Федора Шаляпина на Новинском бульваре закроют на реставрацию после 14 февраля, сообщили в пресс-службе музея и напомнили, что это один из немногих сохранившихся особняков допожарной Москвы.

Реставрация в музее началась примерно полгода назад, однако пока он не закрывался и будет доступен до посещения до 14 февраля. Сейчас там открыта постоянная экспозиция "Московский дом Шаляпина", обновленная в 2023 году к 150-летию со дня рождения певца, а также выставка "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву".

В музее напомнили, что Шаляпин приобрел эту усадьбу в 1910 году, тогда она состояла из главного дома и двух симметрично расположенных флигелей. До наших дней сохранился только один из них - в нем при жизни певца располагались хозяйственные службы и жила прислуга. В гостях в доме часто бывали писатели и артисты, среди которых Максим Горький, Леонид Андреев, Мария Ермолова, Александр Куприн, Валентин Серов, Сергей Рахманинов, Иван Бунин, Константин Станиславский.

В 1918 году здание было национализировано, в нем появились коммунальные квартиры. Шаляпину вместе с семьей пришлось переехать в небольшие комнаты на втором этаже.

"Реставрационные работы проводятся с особой тщательностью и вниманием к деталям, чтобы сохранить историческую ценность усадьбы и передать ее будущим поколениям", - заверили в музее.