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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Власти Москвы предупредили о росте числа машин в городе в преддверии праздников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Увеличение числа поездок москвичей на автомобилях ожидается с 22 декабря, к 30-31 декабря активность снизится, сообщил руководитель центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"С 22 декабря количество транспортных средств, которые будут передвигаться в городе, увеличится на 40-50 тыс. С этого момента начнётся, скажем так, повышенная интенсивность движения транспорта. Второй всплеск интенсивности и количества транспортных средств на улично-дорожной сети произойдёт на следующей неделе, в середине, в районе 26-27 числа. Количество машин ещё увеличится на 70-80 тыс.", - сказал Кизлык журналистам в среду на брифинге.

По его словам, жителям города стоит воздержаться от поездок на личном автомобиле и использовать городской транспорт.

Рост числа автомобилей связан с увеличением поездок в торговые центры, в город приезжает больше туристов. Также на загруженность будут напрямую влиять погода, временные ограничения, строительные и дорожные работы.

К 30-31 декабря активность снизится. 1 января число автомобилей составит около 1,26 млн - на 57% меньше к пику декабря. "Полное восстановление (транспортной активности) ожидаем на третьей неделе января", - отметил Кизлык.

ЦОДД Москва
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