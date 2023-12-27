В Москве 6 января изменятся маршруты проходящих мимо ХХС автобусов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во время богослужения в храме Христа Спасителя 6 января изменятся маршруты автобусов м6 и с755, предупредил городской Департамент транспорта.

С 15:00 до окончания мероприятия не будут работать остановки "Соймоновский проезд" для маршрута с755 в сторону МЦК "Новохохловская"; "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. В Дептрансе рекомендуют пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

С 18:20 до окончания мероприятия маршрут с755 будет укорочен: "Cтадион Лужники (южный выход)" - "Метро "Кропоткинская". Москвичам советуют пользоваться Сокольнической линией метро.

С 19:30 до окончания мероприятия маршрут м6 будет разделен на два: "Стадион Лужники (южный выход)" - "Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" - "Дангауэровка", вместо этого также будет можно воспользоваться Сокольнической линией метро.