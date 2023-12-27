Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

В Москве 6 января изменятся маршруты проходящих мимо ХХС автобусов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во время богослужения в храме Христа Спасителя 6 января изменятся маршруты автобусов м6 и с755, предупредил городской Департамент транспорта.

С 15:00 до окончания мероприятия не будут работать остановки "Соймоновский проезд" для маршрута с755 в сторону МЦК "Новохохловская"; "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. В Дептрансе рекомендуют пользоваться остановками на Пречистенке и Пречистенских Воротах.

С 18:20 до окончания мероприятия маршрут с755 будет укорочен: "Cтадион Лужники (южный выход)" - "Метро "Кропоткинская". Москвичам советуют пользоваться Сокольнической линией метро.

С 19:30 до окончания мероприятия маршрут м6 будет разделен на два: "Стадион Лужники (южный выход)" - "Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" - "Дангауэровка", вместо этого также будет можно воспользоваться Сокольнической линией метро.

Лужники Дептранс Москва ХХС Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Мягкая зимняя погода будет в Москве на Новый год

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

Небольшой снег и плюсовая температура ожидаются в Москве на Новый год

Цены на топливо на АЗС Москвы продолжили активный рост

Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Подмосковье

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год

В Москве вновь отказались от фейерверков на Новый год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });