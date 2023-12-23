Москвичам пообещали на следующей неделе "мягкую зиму"

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на следующей неделе будет "очень мягкая зима" с температурой до минус 5 градусов и осадками в виде снега и мокрого снега, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С завтрашнего дня начинаются изменения погоды. Температура все равно будет выше нормы на 2-4 градуса. Это нельзя назвать похолоданием, но понижение температуры произойдет (...) Вся следующая неделя - очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов, а днем от минус 3 до ноля", - рассказал он.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, после оттепели, температура понизится до минус 3 - минус 1 градуса, по области до минус 5. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. При этом синоптик отметил, что "этот снег очень важен, потому что если бы его не было, была бы сильная гололедица - когда начнет подмерзать талый снег после понижения температуры. Снег существенно улучшит эту ситуацию, будет не так скользко".

Он также сообщил, что в течение всей следующей недели из-за того, что давление будет на 12-18 мм ртутного столба ниже нормы в столице будет "мрачноватая погода со снежком, иногда с мокрым снегом, но все-таки это уже не дождь, который создавал очень большой дискомфорт".