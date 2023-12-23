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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Около ноля будет в Москве 31 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Небольшой снег и температура от минус 4 до ноля будут в Москве в последний день 2023 года, сообщил "Интерфаксу" в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Консилиум синоптиков выпустил такой прогноз на 31 декабря - облачно, небольшой снег, в ночь с 30 на 31 декабря - минус 7 - минус 2, днем от минус 4 до ноля. День мягкий, спокойный", - сказал он.

При этом, Вильфанд уточнил, что этот прогноз может поменяться. Какая температура будет в столице в новогоднюю ночь, прогнозировать преждевременно.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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