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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Определен покупатель комбината газеты "Правда" в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Победителем торгов по продаже комбината газеты "Правда" в Москве стала компания "Техкомплект", сообщил организатор аукциона компания ДОМ.РФ.

"Победителем признана компания "Техкомплект", которая заплатит за недвижимость 625,19 млн рублей при начальной цене в размере 525,36 млн", - рассказали в компании, уточнив, что на аукционе боролись два претендента.

Будущий инвестор сможет использовать его под реализацию административно-деловых функций.

Комбинат является памятником конструктивизма. Его площадь составляет 19,5 тыс. кв. м.

Восьмиэтажное кирпичное здание, построено 1931-1937 годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова, находится по адресу: ул. Правды, д. 24. Комплекс включает в себя производственное здание и восьмиэтажный редакционно-издательский корпус. Это классический памятник архитектуры и одно из крупнейших промышленных зданий Европы. В советское время здесь располагались редакции газет "Правда", "Комсомольская правда", "Советская Россия", "Сельская жизнь".

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Москва
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