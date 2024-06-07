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Здание комбината газеты "Правда" в Москве ждет реставрация

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Построенное в силе конструктивизма здание комбината газеты "Правда" на улице Правды в Москве ждет реставрация, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Здание комбината газеты "Правда" отреставрируют. (...) После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реставраторы приступили к научно-исследовательским работам, они изучают состояние конструкций, а также обследуют фасады и интерьеры. Специалисты отметили высокую сохранность интерьера кабинета главного редактора.

МоскваОпределен покупатель комбината газеты "Правда" в МосквеЧитать подробнее

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов напомнил, что долгое время здание, обладающее статусом объекта культурного наследия регионального значения, не использовалось и находилось в аварийном состоянии. В 2006 году оно пострадало от пожара и с этого времени находилось в запустении.

Комбинат газеты "Правда" построили в 1929-1935 годах в стиле конструктивизм по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. Он считается одним из крупнейших промышленных зданий Европы. Комплекс площадью 19,5 тыс. кв.м включает в себя производственное здание и восьмиэтажный редакционно-издательский корпус. В советское время здесь располагались редакции газет "Правда", "Комсомольская правда", "Советская Россия" и "Сельская жизнь".

В конце 2023 года на торгах был определен покупатель комбината, который сможет использовать его под реализацию административно-деловых функций после проведения работ по сохранению объекта.

Москва
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